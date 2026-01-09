La radioterapia cura anche il cuore | nuove strade contro le aritmie

Tradizionalmente associata al trattamento oncologico, la radioterapia sta aprendo nuove opportunità anche nel campo cardiologico. Recenti studi evidenziano come questa tecnologia possa essere efficace nel trattamento di aritmie, offrendo alternative meno invasive rispetto alle procedure tradizionali. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella cura delle patologie cardiache, ampliando le possibilità di intervento e migliorando la qualità di vita dei pazienti.

Per decenni la radioterapia è stata considerata una terapia riservata quasi esclusivamente alla cura dei tumori. Oggi, però, questa disciplina sta vivendo una vera rivoluzione culturale e clinica: grazie a tecnologie sempre più sofisticate e a un approccio multidisciplinare, le radiazioni entrano. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

