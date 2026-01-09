La radioterapia cura anche il cuore | nuove strade contro le aritmie

Tradizionalmente associata al trattamento oncologico, la radioterapia sta aprendo nuove opportunità anche nel campo cardiologico. Recenti studi evidenziano come questa tecnologia possa essere efficace nel trattamento di aritmie, offrendo alternative meno invasive rispetto alle procedure tradizionali. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella cura delle patologie cardiache, ampliando le possibilità di intervento e migliorando la qualità di vita dei pazienti.

Per decenni la radioterapia è stata considerata una terapia riservata quasi esclusivamente alla cura dei tumori. Oggi, però, questa disciplina sta vivendo una vera rivoluzione culturale e clinica: grazie a tecnologie sempre più sofisticate e a un approccio multidisciplinare, le radiazioni entrano.

La radioterapia cura anche il cuore, le nuove frontiere - La radioterapia, da sempre associata al trattamento dei tumori, è oggi in una fase di rivoluzione grazie a nuove tecnologie e a un approccio multidisciplinare, che ne stanno rendendo possibile ... ansa.it

Roma. Al Gemelli nuova frontiera di cura per la persona del Centro di Radioterapia Oncologica - Il “Gemelli ART” (acronimo di Advanced Radiation Therapy) è una struttura altamente specializzata, nata per offrire a degenti e a pazienti ambulatoriali trattamenti all'avanguardia in radioterapia ... quotidianosanita.it

Post Edited: Con la radioterapia passi da gigante nella cura dei tumori x.com

MILANO (ITALPRESS) – La radioterapia è utilizzata nella cura dei tumori per distruggere le cellule maligne o impedirne la crescita: grazie a tecnologie sempre più sofisticate le radiazioni ionizzanti vengono dirette con precisione millimetrica sulla #Salute #Sal - facebook.com facebook

