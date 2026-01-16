Ricerca quantistica palermitana ottiene finanziamento da 1,5 milioni per studiare la superfluorescenza

Alice Sciortino, ricercatrice del Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segrè” dell’Università di Palermo, ha ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro tramite lo Starting Grant del Fondo Italiano per la Scienza. La sovvenzione supporta lo studio della superfluorescenza, un fenomeno quantistico di interesse per lo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno della giovane ricercatrice nel campo della ricerca scientifica.

Alice Sciortino, ricercatrice del dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segrè” dell’Università degli Studi di Palermo, ha ottenuto uno Starting Grant nell’ambito della call nazionale Fis 3 - Fondo Italiano per la Scienza, dedicata al sostegno di giovani scienziate e scienziati impegnati in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Il Mar ottiene un finanziamento regionale per il progetto "La Gipsoteca": un intervento da 70mila euro

Leggi anche: Il Mar ottiene un finanziamento regionale per il progetto "La Gipsoteca": un intervento da 70mila euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Commissione Ue: “strategia quantistica”. Innovazione in 5 settori: ricerca, infrastrutture, ecosistemi, tecnologie spaziali e competenze - La Commissione europea ha presentato oggi la “strategia quantistica” per “fare dell’Europa un leader mondiale nel settore quantistico entro il 2030”. agensir.it

E' morto a 89 anni, sabato, il fisico Orazio Svelto, pioniere nella ricerca sui laser. Originario di Gioia del Colle (Bari), ha sempre vissuto a Milano, dove dal 1976 era docente di elettronica quantistica al Politecnico, ateneo in cui si era laureato nel 1960. Da neo l - facebook.com facebook