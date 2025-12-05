Il Mar ottiene un finanziamento regionale per il progetto La Gipsoteca | un intervento da 70mila euro

Ravennatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna annuncia di aver ottenuto il contributo previsto dal bando della Regione Emilia-Romagna per il progetto “La Gipsoteca della città”. L’intervento, della durata biennale (01072025 – 15122026), ha un costo complessivo di 70mila euro, di cui 50mila. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

