Il giornalista Sandro Sabatini ha voluto rilasciare delle dichiarazioni legate al primo acquisto del calciomercato del Milan, Niclas Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Fullkrug va benissimo se sta bene perché ha le caratteristiche adatte per il Milan”

Leggi anche: Sabatini: “Fullkrug va benissimo se sta bene perchè ha le caratteristiche adatte per il milan”

Leggi anche: Milan, Sabatini lucido: “Fullkrug ha le caratteristiche che servono, ma non segna da un anno…”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sabatini sul mercato: “Fullkrug è funzionale. Thiago Silva? Difficile perdere un’occasione del...; Sabatini: Fullkrug caratteristiche perfette, peccato che non segna da un anno; Cruciani snobba Fullkrug: “È uno scarto del West Ham. Non risolverà nulla”.

Sabatini sul mercato: “Fullkrug è funzionale. Thiago Silva? Difficile perdere un’occasione del genere” - Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato del primo acquisto rossonero nel mercato di gennaio, Niclas Fullkrug, e della necessità di portare in squadra anche un difensore centrale ... milannews.it