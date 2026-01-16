Reijnders | Mia madre mi obbligava a lavorare al supermercato mentre giocavo per capire il valore dei soldi

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan trasferitosi al Manchester City, ricorda come sua madre lo obbligasse a lavorare al supermercato durante la giovinezza, per insegnargli il valore del denaro. A soli 16 anni, era già un promettente talento del calcio olandese. Questa esperienza ha contribuito a plasmare il suo carattere e la sua determinazione, elementi fondamentali nel suo percorso professionale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.