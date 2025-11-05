Vlahovic manda un messaggio a Tudor | Mi manca qualcosa perché prima giocavo e non giocavo

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic ha segnato in Juventus-Sporting Lisbona. L'attaccante serbo dopo la partita non ha voluto parlare delle possibilità di rinnovo del contratto, mentre ha parlato del piccolo problema fisico che lo ha costretto a uscire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

vlahovic manda messaggio tudorVlahovic manda un messaggio a Tudor: “Mi manca qualcosa perché prima giocavo e non giocavo” - L'attaccante serbo dopo la partita non ha voluto parlare delle possibilità di rinnovo del contratto ... Segnala fanpage.it

vlahovic manda messaggio tudorVlahovic e quelle parole per Tudor dopo l’esonero: ha voluto salutare così l’ormai ex tecnico della Juventus. Il gesto social – FOTO - Vlahovic, attaccante della Juventus, ha scritto questo messaggio ad Igor Tudor dopo l’esonero del tecnico bianconero Un altro saluto, un altro messaggio di rispetto che arriva dal cuore dell’attacco. juventusnews24.com scrive

vlahovic manda messaggio tudorJuve, che bordate da Vlahovic: "Spalletti dopo Thiago Motta e Tudor? Parliamo meno e..." - Il centravanti, che ha sbloccato il risultato contro il Verona, parla da leader: "Guardiamoci tutti allo specchio" ... Lo riporta msn.com

