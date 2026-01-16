Assalto alla Deutsche Bank | 4 banditi estradati dopo la cattura in Bosnia

Quattro individui coinvolti nell’assalto alla Deutsche Bank sono stati estradati dalla Bosnia-Erzegovina e rientrati in Italia. Sono arrivati con un volo speciale, accompagnati da agenti del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. L’operazione si inserisce nel quadro delle indagini e delle attività di contrasto alla criminalità organizzata, evidenziando la collaborazione tra le autorità italiane e bosniache.

Sono rientrati in Italia, con un volo speciale del governo italiano proveniente dalla Bosnia-Erzegovina e atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare, scortati da personale del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, quattro indagati per aver commesso, la notte del 22.

APRICENA e ORIA Assalto bancomat nella notte ai danni di due istituti di credito. Ad Apricena un ordigno ha sventrato lo sportello Credem, mentre a Oria due deflagrazioni hanno distrutto il bancomat della Deutsche Bank. In entrambi i casi si sospetta l'uso - facebook.com facebook

