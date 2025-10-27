Chi è Armando Izzo il nuovo fidanzato di Raffaella Fico è un calciatore del Monza

Armando Izzo, classe 1992, calciatore del Monza, è il fidanzato di Raffaella Fico. I due sono usciti allo scoperto a metà ottobre con una foto sui social e ad oggi sono ufficialmente una coppia. In passato, è stato sposato con un'altra donna ed è padre di una figlia, che oggi ha 10 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Raffaella Fico e Armando Izzo ? - facebook.com Vai su Facebook

In quanti ancora come il nostro Armando $Izzo? - X Vai su X

Raffaella Fico e Armando Izzo: amore e polemiche - Il mondo del gossip è in subbuglio: Raffaella Fico e Armando Izzo stanno vivendo una storia d'amore che ha catturato l'attenzione di tutti. Secondo blogdilifestyle.it

Armando Izzo, chi è il fidanzato di Raffaella Fico: «Fanno sul serio, lei è incinta». Il Monza, l'ex moglie, i guai giudiziari, la vita a Scampia - L'ex compagna di Mario Balotelli ha ritrovato l'amore al fianco del calciatore del Monza Armando Izzo e pare ... Come scrive leggo.it

Raffaella Fico conferma la relazione con Armando Izzo - La showgirl, mamma di una bambina (Pia) avuta da Mario Balotelli, si è legata ad Armando Izzo, calciatore del Monza. tg24.sky.it scrive