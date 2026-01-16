Rabiot affonda il Como il Milan sbanca i biancoblù e mette il freno alla fuga interista
Nel calcio di oggi, ogni partita può cambiare il destino di una stagione. Rabiot si distingue nel match contro il Como, contribuendo alla vittoria del Milan, che interrompe la serie positiva dei biancoblù e rallenta la corsa dell’Inter. Per il Como, Rodriguez, ancora in recupero, inizia dalla panchina, sostituito da Baturina sulla fascia sinistra. Un risultato che influisce sulla classifica e sulle prospettive delle squadre coinvolte.
Como, 15 gennaio 2026 – Rodriguez che ha avuto la febbre in settimana, parte dalla panchina e viene sostituito da Baturina sulla fascia sinistra. Il Milan gioca con la difesa a quattro, con 4-3-3 atipico. Le prime fasi sono di studio e alla prima occasione il Como va in rete, al 9' I lariani guadagnano un corner, dopo un interessante cross di Vojvoda, batte Da Cunha che scambia con Baturina, il croato mette la palla sul secondo palo, dove arriva puntuale Kempf, che di testa batte Maignan. La partita si accende, ma sempre Como in attacco, che sfiora il raddoppio, con Baturina, che serve al limite Da Cunha libero, il tiro del francese però è alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
