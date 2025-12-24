il video di auguri di meloni agli italiani la migliore risposta alle follie woke

Un augurio di un felice e sereno Natale a tutti gli italiani, ma anche una risposta al delirio woke e anti-occidentale che sembra imperversare, almeno in certi ambienti. La premier Giorgia Meloni nel giorno della vigilia ha postato sui social un video sui social in cui appare davanti a un tradizionalissimo presepe di Natale. "Tempo fa dissi: 'prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe': il presepe non impone niente a nessuno, racconta una storia e custodisce dei valori, rende più profonde le radici, e una nazione che conosce le proprie radici è una nazione che non ha paura del confronto, né del futuro", dice la premier nel video natalizio pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

