Quel che resta dei cestini

Da palermotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I supporti ormai inutilizzati dei cestini portarifiuti sono sempre più numerosi. Alcuni li utilizzano come segnaposto per il sacchetto, credendo di fare un gesto civico, ma spesso si tratta di un uso improprio che non contribuisce alla pulizia urbana. È importante mantenere comportamenti corretti per preservare il decoro e la funzionalità degli spazi pubblici.

