Quel che resta dei cestini
I supporti ormai inutilizzati dei cestini portarifiuti sono sempre più numerosi. Alcuni li utilizzano come segnaposto per il sacchetto, credendo di fare un gesto civico, ma spesso si tratta di un uso improprio che non contribuisce alla pulizia urbana. È importante mantenere comportamenti corretti per preservare il decoro e la funzionalità degli spazi pubblici.
Non si contano più i supporti ormai inutilizzabili di cestini portarifiuti dismessi. Qualcuno poi li usa come segnaposto per depositare il sacchetto d’ordinanza illudendosi che si tratti di un atto di civismo in alternativa all’abbandono selvaggio. Si tratta comunque di elementi di degrado urbano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Quel che resta dei marciapiedi in viale Strasburgo...
Leggi anche: Quel che resta del matrimonio: l’amore ai tempi del divorzio e dei “per sempre” che non durano
Quel che resta dei cestini... - Qualcuno poi li usa come segnaposto per depositare il sacchetto d’ordinanza illudendosi che si tratti di un atto di ... palermotoday.it
Questo non accadrebbe mai da dove vengo
Nel nuovo episodio di QUEL CHE RESTA DEL GIORNO, Paolo Flores d’Arcais denuncia l’assenza della sinistra italiana di fronte alle grandi tragedie del presente. Prendendo le mosse da un suo editoriale pubblicato su MicroMega, Flores d’Arcais ci parla del - facebook.com facebook
"Tutto ciò che resta è il domani: alzo il bicchiere a quel giorno che non arriva mai, ma è l'unica cosa che abbiamo veramente." Nicanor Parra #VoceEDelizia @PaolaToogoodxme Victor Bauer x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.