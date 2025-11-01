Quel che resta del matrimonio | l’amore ai tempi del divorzio e dei per sempre che non durano
La scrittrice americana Joan Didion nel suo libro più celebre L'anno del pensiero magico scrisse: «Le persone non hanno idea di cosa sia davvero il matrimonio». Una frase che esprime un concetto di nuzialità complessa, intima, un'esperienza unica e impossibile da prevedere. Oggi tutto questo è stato spazzato via, i giovani sanno benissimo cosa è il matrimonio. E infatti non si sposano più. «O lo fanno con un approccio consumistico, ossia se non va bene si va dall'avvocato. La fede al dito non è più un obiettivo» spiega il matrimonialista Gian Ettore Gassani. «È stato uno tsunami, dagli anni Settanta a oggi abbiamo registrato un terzo di matrimoni in meno.
