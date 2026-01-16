Quarta pista di Fiumicino Unindustria | Rafforzerà la competitività del Paese
L’ampliamento della quarta pista dell’aeroporto di Fiumicino, approvato di recente, rafforza la capacità di trasporto e la competitività del settore aeroportuale italiano. Con un investimento di circa 9 miliardi di euro, questa decisione mira a sostenere lo sviluppo economico e migliorare le connessioni internazionali, contribuendo alla crescita del Paese nel lungo termine.
Fiumicino, 16 gennaio 2026 – “L’ulteriore, importante via libera al percorso di ampliamento dell’aeroporto Leonardo da Vinci, per un investimento complessivo di 9 miliardi di euro, rappresenta una scelta strategica di lungo periodo. Desideriamo esprimere pieno sostegno a questo progetto fondamentale per la competitività della Regione e dell’intero Paese, capace di rafforzare la principale porta d’accesso internazionale dell’Italia, generare occupazione, attrarre investimenti e sostenere turismo, export e filiere industriali”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria. “Questo percorso rappresenta inoltre un esempio virtuoso di approccio propositivo e responsabile che auspichiamo possa valere anche per gli altri hub logistici strategici del Lazio – prosegue Biazzo – Come emerso con chiarezza negli Stati generali della Logistica del Lazio, il rafforzamento della logistica integrata – aeroporti, porti, interporti e connessioni ferroviarie e stradali – è una leva decisiva per la competitività del sistema produttivo, per l’attrazione di investimenti e per il posizionamento della nostra regione e dell’Italia nelle grandi catene del valore globali”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
