AGI - "Uno dei temi su cui dobbiamo lavorare più e meglio è quello delle infrastrutture. Guardo con favore, e credo che su questo anche il sindaco converrà, alla quarta pista di Fiumicino ". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in apertura degli Stati generali del turismo di Roma all'Auditorium Parco della Musica. Rocca ha ribadito la necessità di prepararsi al futuro perché una mobilità più solida sul territorio " non è soltanto un fattore di attrazione turistica ma anche di crescita economica" per tutta la regione. Il governatore ha richiamato la necessità di lavorare "insieme" in vista dei grandi appuntamenti, a partire dal Giubileo del 2033, "forse il più importante della storia", sottolineando che "il successo di Roma è il successo del Paese".

© Agi.it - Rocca pensa alla quarta pista all'aeroporto di Fiumicino