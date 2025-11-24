Rocca pensa alla quarta pista all' aeroporto di Fiumicino
AGI - "Uno dei temi su cui dobbiamo lavorare più e meglio è quello delle infrastrutture. Guardo con favore, e credo che su questo anche il sindaco converrà, alla quarta pista di Fiumicino ". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in apertura degli Stati generali del turismo di Roma all'Auditorium Parco della Musica. Rocca ha ribadito la necessità di prepararsi al futuro perché una mobilità più solida sul territorio " non è soltanto un fattore di attrazione turistica ma anche di crescita economica" per tutta la regione. Il governatore ha richiamato la necessità di lavorare "insieme" in vista dei grandi appuntamenti, a partire dal Giubileo del 2033, "forse il più importante della storia", sottolineando che "il successo di Roma è il successo del Paese". 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il panino di Sotto la Piazza: grande, sostanzioso, fatto per chi ha davvero fame. Quello che ti guarda negli occhi e ti fa pensare: “Ok, è il momento.” Ti aspettiamo a Rocca di Caprileone… oppure ordina a domicilio e gustalo con calma a casa. #SottoLaPiaz - facebook.com Vai su Facebook
Rocca pensa alla quarta pista all'aeroporto di Fiumicino - Guardo con favore, e credo che su questo anche il sindaco converrà, alla quarta pista di Fiumicino". Da msn.com
Fiumicino, Rocca: “Quarta pista, no a pregiudiziali ideologiche” - Il governatore durante l'incontro con la stampa estera traccia il futuro dell'aeroporto: "Ok tutelare l'ambiente, ma senza ideologie" ... Riporta ilfaroonline.it
Aeroporto di Fiumicino, il presidente della Regione Francesco Rocca: «Lavoriamo tutti insieme per la quarta pista» - «La quarta pista è una cosa su cui dobbiamo lavorare insieme, trovando gli strumenti di compensazione perché esiste un’area naturale protetta, non dimenticando il volume di turisti che arriva e che è ... Lo riporta video.corriere.it