Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Il fuoriclasse altoatesino ha trionfato sul cemento della Inalpi Arena di Torino, sconfiggendo lo spagnolo Carlos Alcaraz in un titanico atto conclusivo che ha regalato grande spettacolo a tutti gli appassionati di tennis. Il 24enne ha avuto la meglio in un tiratissimo primo set deciso al tie-break, poi nel secondo parziale ha confezionato un autentico capolavoro: ha rimontato il break subito in apertura, ha strappato il servizio al rivale con grande maestria e poi lo ha schiacciato di forza nella parte finale di un braccio di ferro davvero monumentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria alle ATP Finals? Montepremi da sballo per l’intera stagione. E Alcaraz…