Qual è la tipologia di vacanza più richiesta del 2026 e dove bisogna organizzarla
Nel 2026, una delle tipologie di viaggio più richieste sono i safari astronomici, che combinano l’esperienza della natura selvaggia con l’osservazione delle stelle. Per vivere al meglio questa esperienza, le destinazioni ideali sono parchi nazionali in Africa e aree protette in Namibia e Botswana, dove il cielo notturno rimane incontaminato e perfetto per l’osservazione astronomica. Organizzare un safari stellare rappresenta un’opportunità unica di connessione con la natura e di scoperta del cielo.
