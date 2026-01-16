La Protezione civile Sicilia ha emesso un allerta meteo preventiva per un’irregolare ondata di maltempo prevista per lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Sono attesi venti intensi, precipitazioni abbondanti e mareggiate lungo le coste ioniche, con particolare attenzione alle aree tra Etna e Peloritani. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse.

E’ quanto si legge nelle in una comunicazione ai sindaci e ai responsabili della Protezione civile fatta dal capo dipartimento della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. “Nelle more dell’emissione degli avvisi meteo ufficiali – è scritto in un post pubblicato sulla pagina Facebook del dipartimento della Protezione civile regionale — si ritiene necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi. Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a: -punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Protezione civile Sicilia, "Allerta meteo preventivo per forte maltempo"

