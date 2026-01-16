Protezione civile Sicilia Allerta meteo preventivo per forte maltempo

La Protezione Civile Sicilia ha emesso un allerta meteo preventiva per forte maltempo, valida dal 19 al 20 gennaio. Previsti venti intensi, precipitazioni abbondanti tra Etna e Peloritani, e mareggiate lungo le coste ioniche. È importante seguire le indicazioni ufficiali e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante queste condizioni meteorologiche avverse.

Meteo – Maltempo in estensione sull’Italia e neve a quote di montagna: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove - Maltempo in estensione sull'Italia, con neve in montagna e possibili occasionali temporali: ecco l'allerta della Protezione Civile ... centrometeoitaliano.it

Allerta meteo in Sicilia, la Regione chiama a rapporto sindaci e responsabili della Protezione Civile - Un'altra ondata di maltempo incombe sulla Sicilia e dalla Regione arriva una lettera di preallertamento a sindaci e responsabili di Protezione ... sicilians.it

Preallertamento per condizioni meteo avverse – Ai Sindaci, e ai Responsabili di Protezione Civile. Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì, è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadra - facebook.com facebook

