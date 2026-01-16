Protezione civile Sicilia Allerta meteo preventivo per forte maltempo

La Protezione Civile Sicilia ha emesso un allerta meteo preventiva per forte maltempo, valida dal 19 al 20 gennaio. Previsti venti intensi, precipitazioni abbondanti tra Etna e Peloritani, e mareggiate lungo le coste ioniche. È importante seguire le indicazioni ufficiali e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante queste condizioni meteorologiche avverse.

Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì 20 gennaio è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche. E’. L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

