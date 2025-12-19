Prosegue a l' emergenza smog limitazioni al traffico nel weekend e lunedì
Il bollettino Arpae di previsione e controllo conferma il protrarsi a Piacenza come in quasi tutti i capoluoghi dell'Emilia Romagna fino a Bologna - fatta eccezione, quindi, per la parte orientale della regione - delle misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Anche nelle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: È ancora emergenza smog a Piacenza, le limitazioni al traffico proseguono fino a lunedì 15 dicembre
Leggi anche: Troppo smog, scattano le limitazioni al traffico
L'emergenza smog non ha fine, limitazioni fino a lunedì; Prosegue a Piacenza l'emergenza smog, limitazioni al traffico fino a lunedì; Prosegue l'emergenza smog in Emilia-Romagna, in verde Forlì e Rimini; Frosinone, blocco traffico anti-smog: tutte le strade interessate dal 13 al 15 dicembre 2025.
Prosegue l’emergenza smog in Emilia-Romagna - Romagna, ma si allenta nell’area orientale: nell’ultimo monitoraggio sulla qualità dell’aria, l’Arpae ha disposto il bollino rosso per tutte le province della regio ... msn.com
Prosegue l'emergenza smog in Emilia, restano le limitazioni - Prosegue l'emergenza smog scattata nei giorni scorsi nella pianura emiliana: l'Arpa ha infatti confermato il bollino rosso a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna. msn.com
Bollettino Arpae, prosegue l'emergenza smog - Anche nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 8. ilpiacenza.it
**BAGHERIA: Emergenza abitativa firmati nuovi contratti di edilizia residenziale pubblica a Bagheria** Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Bagheria nel fornire risposte al fabbisogno abitativo della città. Mercoledì 17 dicembre, sono stati sig - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.