Venerdì a Osio Sopra si terrà l’inaugurazione della stanza «Snoezelen», un’area sensoriale dedicata ai persone con disabilità. Progettata con cura, questa aula mira a stimolare i sensi e favorire il benessere degli utenti. L’iniziativa è dedicata alla memoria di una compagna scomparsa, che ha ispirato la realizzazione di questo spazio. Un’occasione per condividere un progetto che valorizza l’inclusione e il rispetto.

L’INAUGURAZIONE. Venerdì a Osio Sopra la presentazione della stanza «Snoezelen»: stimola i sensi ai diversamente abili. «Pensata all’inizio per Mariaurora, ora il suo ricordo genererà benessere per gli altri bambini». In seconda media si erano rimboccati le maniche e avevano iniziato a «progettare» sulla carta quella che sarebbe dovuta essere un’aula speciale per accogliere a scuola una loro compagna altrettanto speciale. Oggi, a distanza di due anni da quell’idea, l’aula sensoriale dell’istituto comprensivo di Osio Sopra è una realtà, grazie all’impegno di quegli stessi alunni, ma anche dei loro genitori – alcuni dei quali hanno partecipato attivamente all’allestimento –, dei loro insegnanti e di alcune imprese che hanno sponsorizzato l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Progettano un’aula sensoriale e la dedicano alla compagna scomparsa

Leggi anche: La Filca Cisl e il Museo del Presente Falcone Borsellino dedicano un'installazione alla memoria delle vittime del dovere

Leggi anche: Vito Mezzalira, resti dietro casa a 6 anni dalla scomparsa: compagna indagata, continuava a ritirare la pensione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Progettano un’aula sensoriale e la dedicano alla compagna scomparsa - Venerdì a Osio Sopra la presentazione della stanza «Snoezelen»: stimola i sensi ai diversamente abili. ecodibergamo.it