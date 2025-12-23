La Filca Cisl e il Museo del Presente Falcone Borsellino dedicano un' installazione alla memoria delle vittime del dovere

La Filca Cisl e il Museo del Presente Falcone Borsellino presentano un’installazione commemorativa dedicata alle vittime del dovere. Un albero di Natale particolare, decorato con simboli del cantiere edile, attrezzi e caschi infortunistici, rappresenta un gesto di memoria e rispetto per chi ha perso la vita sul lavoro. Un modo sobrio per ricordare l’importanza della sicurezza e della dignità sul luogo di lavoro.

Un albero di Natale speciale addobbato con i simboli del cantiere edile, con gli attrezzi e i caschi infortunistici dedicato alla memoria delle vittime del lavoro. E' l'iniziativa promossa dalla Filca Cisl nazionale e dalla Filca Cisl Sicilia con il museo del presente Falcone Borsellino, che è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Legalità e lavoro: Cisl Sicilia, Fondazione Falcone e Museo del Presente siglano un protocollo d’intesa Leggi anche: La pace come orizzonte necessario: tra l’urgenza del presente e il dovere della memoria Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Filca Cisl e il Museo del Presente Falcone-Borsellino dedicano un’installazione alla memoria delle vittime del dovere - Un albero di Natale speciale addobbato con i simboli del cantiere edile, con gli attrezzi e i caschi infortunistici dedicato alla memoria delle vittime del lavoro. blogsicilia.it Ricostruzione, la Filca Cisl Lazio fa il punto ad Amatrice: presente anche il segretario generale Luigi Sbarra - Densa giornata questa mattina ad Amatrice con il convegno organizzato dalla Filca Cisl del Lazio “Dal cratere alla rinascita: speranze e prospettive del territorio. ilmessaggero.it Legalità e lavoro: Cisl Sicilia, Fondazione Falcone e il Museo del Presente siglano un protocollo d’intesa - La Cisl Sicilia, la Fondazione Falcone e il Museo del Presente hanno siglato oggi a Palermo un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione sui temi della legalità, della giustizia sociale e ... msn.com Il SG Ottavio De Luca al CG delle Filca-Cisl Roma e Lazio ha rilanciato i temi centrali dell'azione sindacale nel 2026: "La persona sarà sempre più al centro, grazie a un impegno quotidiano su #contrattazione e #bilateralità, #partecipazione, #formazione e #co x.com SUD TV. . A Capaccio Paestum si è svolto il Consiglio Provinciale della Filca Cisl Salerno. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sui temi centrali del settore edile. Al centro del dibattito le prospettive di sviluppo e le criticità del comparto in provi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.