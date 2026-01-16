Professionale di via Marconi a Montevarchi il Sindaco replica al M5S | Attacchi strumentali al Comune

Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, risponde alle critiche del M5S riguardo alla situazione del Professionale di via Marconi, sottolineando come gli attacchi siano strumentali e evidenziando le responsabilità della Provincia nei ritardi dei lavori. La dichiarazione mira a chiarire le posizioni dell'amministrazione comunale e a precisare i progressi realizzati durante il suo mandato, in un contesto di confronto politico e amministrativo.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Professionale di via Marconi, il Sindaco replica al M5S: "Attacchi strumentali al Comune, gravi le responsabilità per la Provincia sui ritardi dei lavori" «Purtroppo, ancora una volta, sono costretta ad intervenire perché il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle utilizza la situazione della sede del Professionale di via Marconi come un pretesto politico per attaccare inutilmente l'Amministrazione comunale di Montevarchi – afferma il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini - Forse al M5S è sfuggito che, per quanto riguarda questa scuola, è stato proprio durante il mio mandato da Presidente della Provincia che venne finalmente individuata una soluzione concreta alle numerose criticità, con il progetto di ampliamento della nuova ala dell'ISIS Varchi.

