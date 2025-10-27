Lavoro e sicurezza al Comune di Tollo il sindaco Radica replica alla Cgil | Accuse infondate

Dopo la denuncia della Funzione pubblica Cgil di Chieti sulle presunte gravi condizioni di lavoro all’interno del Comune di Tollo, il sindaco Angelo Radica interviene per respingere le accuse: «Contestiamo integralmente quanto segnalato nella nota sindacale, poiché le considerazioni espresse non. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

