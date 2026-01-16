Prezzi benzina prima aumenti dal 26 novembre | cosa succede alle medie

A partire dal 26 novembre, si osservano i primi aumenti nei prezzi medi della benzina, riflesso dei rialzi registrati ieri sui listini dei principali marchi. Questa variazione interessa le medie nazionali, influenzando le tariffe praticate alla pompa. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere l’andamento dei costi e le eventuali ripercussioni sul mercato dei carburanti.

Come previsto, si riversano questa mattina sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa i rialzi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Si inverte così una tendenza al ribasso che, fatta eccezione per l'aumento dell'accisa sul gasolio dal primo gennaio, durava dal 26 novembre. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,636 eurolitro (+3 millesimi, compagnie 1,638, pompe bianche 1,631), diesel self service a 1,665 eurolitro (+4, compagnie 1,672, pompe bianche 1,651). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prezzi benzina, prima aumenti dal 26 novembre: cosa succede alle medie Leggi anche: Ancora aumenti alla pompa dei prezzi della benzina. Diesel ai massimi dal 15 marzo Leggi anche: In vista di Natale scendono ancora i prezzi di benzina e diesel: le medie alla pompa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Prezzi carburanti, con l’effetto accise c’è il sorpasso: diesel è più caro della benzina; Aumento accise gasolio: l'impatto sull'autotrasporto; Perché il gasolio costa più della benzina; Il possibile intervento Usa in Iran potrebbe condizionare il prezzo dei carburanti. Prezzi benzina, prima aumenti dal 26 novembre: cosa succede alle medie - Come previsto, si riversano questa mattina sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa i rialzi registrati ieri sui listini dei prezzi ... msn.com

