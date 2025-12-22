In vista di Natale, i prezzi di benzina e diesel continuano a diminuire, grazie ai recenti ribassi delle quotazioni del diesel nel Mediterraneo e al rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro. Questa flessione si riflette sui costi praticati alle pompe nel corso del fine settimana, offrendo ai consumatori un’opportunità di risparmio.

I nuovi ribassi delle quotazioni del diesel in Mediterraneo e il rafforzamento del cambio eurodollaro fanno scendere ancora i prezzi alla pompa nel fine settimana. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del diesel, Q8 e Tamoil rispettivamente di 1 e 3 centesimi sul diesel. Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborati dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,691 eurolitro (-7 millesimi, compagnie 1,694, pompe bianche 1,685), diesel self service a 1,645 eurolitro (-9, compagnie 1,647, pompe bianche 1,639). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - In vista di Natale scendono ancora i prezzi di benzina e diesel: le medie alla pompa

