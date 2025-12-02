Caos Ikea i lavoratori proclamano uno sciopero nazionale | presidio davanti alla sede Milano Carugate

Venerdì 5 dicembre i lavoratori Ikea di tutt'Italia faranno uno sciopero per protestare contro l'ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Si parla di un contratto scaduto nel 2019. La manifestazione è stata proclamata da Filcams Cgil. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

