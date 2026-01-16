Presentato il nuovo libro di Annamaria Atti Maccaferri Il condominio degli errori

Giovedì 15 gennaio, presso le Librerie, è stato presentato il nuovo libro di Annamaria Atti Maccaferri, “Il condominio degli errori”. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, composto da amici, figure istituzionali, culturali e lettori della città, dimostrando interesse e curiosità per questa nuova pubblicazione. Un’occasione per conoscere meglio l’opera e condividere un momento di dialogo e approfondimento.

Emozione, curiosità, interesse, attesa hanno caratterizzato l'atmosfera che ha accolto il pubblico, intervenuto numeroso –amici, referenti istituzionali e culturali della città, cittadini e lettori - giovedì 15 gennaio alle ore 18, negli spazi delle Librerie.Coop Ambasciatori, per assistere alla presentazione del secondo romanzo di Annamaria Atti Maccaferri - Il condominio degli errori - ( Edizioni Pendragon ) intervistata dalla giornalista Patrizia Finucci Gallo. Annamaria Atti Maccaferri vive a Bologna, città dove è nata e dove mantiene salde le sue radici. Le tante passioni la portano a sperimentare diverse attività artistiche, come la pittura, la fotografia (sua Piccola bellezza in copertina del nuovo libro) e la poesia tra le altre.

