Genitori in ansia il nuovo libro del pedagogista Stefano Rossi presentato a Bibbiena

I bambini e gli adolescenti di oggi sono definiti “generazione ansiosa” e sono lo specchio delle paure dei genitori. Come stabilire regole senza perdere il loro amore? Come bilanciare protezione e libertà senza cadere nell’ipercontrollo o nella permissività? Come affrontare i nuovi “must” sociali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it