Genitori in ansia il nuovo libro del pedagogista Stefano Rossi presentato a Bibbiena
I bambini e gli adolescenti di oggi sono definiti “generazione ansiosa” e sono lo specchio delle paure dei genitori. Come stabilire regole senza perdere il loro amore? Come bilanciare protezione e libertà senza cadere nell’ipercontrollo o nella permissività? Come affrontare i nuovi “must” sociali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Genitori, rilassatevi: ammalarsi è normale.” È questo il messaggio, semplice ma rivoluzionario, della pediatra che invita i genitori a smettere di vivere con ansia ogni raffreddore o febbre. Nel suo post virale spiega che ammalarsi fa parte del processo di crescit - facebook.com Vai su Facebook
Genitori in ansia, il nuovo libro del pedagogista Stefano Rossi presentato a Bibbiena - Stefano Rossi è tra i massimi esperti italiani di didattica cooperativa ed educazione emotiva, che lancerà l’edizione 2026 del Festiva del Libro per ragazzi di Bibbiena ... Lo riporta arezzonotizie.it
Stefano Rossi al Festival del Libro di Bibbiena - Stefano Rossi, Psicopedagogista scolastico e conferenziere tra i più apprezzati, sarà a Soci, Bibbiena, il 16 novembre prossimo ... Da lanazione.it
Incontro ad Arco: genitori in ansia con Stefano Rossi - L'incontro ad Arco con Stefano Rossi affronta le ansie dei genitori, offrendo strategie per educare senza trasmettere paure. Da gardanotizie.it