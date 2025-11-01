In Italia è emergenza povertà energetica | 2,2 milioni di famiglie non riescono a pagare le bollette

Roma, 1 novembre 2025 – Problemi strutturali, inefficienza edilizia e poca informazione sono fra le cause che portano 2,2 milioni di famiglie a non accedere in maniera sostenibile all’energia. Sono questi i dati che emergono da un’indagine della Fondazione Giuseppe Di Vittorio. I dati dell’indagine. Lo studio ha rilevato un aumento del 25% della povertà energetica in Italia negli ultimi due anni. Oggi oltre 2,2 milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà energetica, con la spesa per luce e gas salita intanto del 35%. Le situazioni più critiche sono nel Mezzogiorno, e in particolare riguardano gli anziani soli, le famiglie monoreddito e i nuclei numerosi e con minori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

