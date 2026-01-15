Pivio in concerto con Motta Raiz e Teardo all’Auditorium Parco della Musica

Pivio si esibirà in concerto all’Auditorium Parco della Musica, accompagnato da Motta, Raiz e Teardo. L’evento vedrà gli artisti proporre brani tratti dall’ultimo disco e presentare il suo nuovo libro. Un’occasione per ascoltare live le collaborazioni e le nuove creazioni, in un contesto musicale di qualità e sobrietà. L’appuntamento è pensato per un pubblico interessato a scoprire le atmosfere e le collaborazioni di Pivio.

Tanti gli ospiti che suonerananno e canteranno insieme a Pivio sul palco dell'Auditorium Parco della Musica per presentare il suo ultimo discolibro. Aldo De Scalzi, Motta, Raiz, Teho Teardo, Pasquale Catalano, Claudio Carboni, Luca Cresta, Barbara Eramo, Giovanni Lo Cascio, Paolo Modugno, Alessandro Molinari e Ginevra Nervi, sono tra le molte special guest che sabato 24 gennaio all'Auditorium Parco della Musica (Teatro Studio Borgna – ore 20.00) canteranno e suoneranno insieme a Pivio i brani tratti dal repertorio dell'autore e dal suo nuovo discolibro, Questo è il mio ultimo album in italiano: nove canzoni e nove racconti di guerra.

