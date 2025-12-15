La Marina Dorica del futuro? Un hub con servizi tutto l’anno

La Marina Dorica si presenta come un nuovo modello di hub marittimo, offrendo servizi completi tutto l’anno. Non più semplicemente un parcheggio per imbarcazioni, ma un centro dinamico dedicato a valorizzare il mare e le attività ad esso legate, creando un punto di riferimento continuo e innovativo per il settore nautico.

Non solo un parcheggio per le barche, ma una vera e propria azienda di servizi capace di vivere e far vivere il mare 365 giorni l’anno. È questa la ’nuova rotta’ tracciata da Andrea Giorgetti, presidente di Marina Dorica, che annuncia un cambio di paradigma nella gestione del porto turistico anconetano. Una visione a lungo termine, che guarda ai prossimi dieci anni con un obiettivo chiaro: mantenere i conti in ordine senza mettere le mani nelle tasche dei diportisti. "Ci sarà un cambio di visione nella gestione – esordisce Giorgetti – fino a oggi il porto ha gestito principalmente i posti barca, riuscendo a garantire manutenzione e prezzi competitivi. Ilrestodelcarlino.it

