Pitti 109 | Kanuk debutta a Firenze e guarda al mercato globale

Kanuk debutta a Pitti Uomo 109, evento di riferimento per il sistema moda internazionale. In questa occasione, il brand presenta la nuova collezione, condividendo i progetti futuri e offrendo una riflessione sul ruolo della moda nel contesto globale. Attraverso interviste e approfondimenti, Kanuk si inserisce nel panorama fieristico di Firenze con l’obiettivo di dialogare con il mercato e le tendenze del settore.

Pitti Uomo 109 si conferma spazio di confronto e visione per il sistema moda internazionale. In questa serie di video interviste, Kanuk presenta la collezione, racconta i progetti che ne orientano il futuro e offre una riflessione sul ruolo della moda oggi e domani.

