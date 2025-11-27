Dal Pacifico nord-occidentale: heritage workwear che ha equipaggiato generazioni Fondata a Seattle nel 1897, Filson rappresenta uno dei capitoli più autentici della storia del workwear americano. Il brand, profondamente radicato nello spirito del Pacifico nord-occidentale, ha attraversato oltre un secolo equipaggiando professionisti del Servizio Forestale degli Stati Uniti, ingegneri e operai specializzati con capi progettati per durare. Tra i pezzi iconici che hanno definito l’identità Filson, il Mackinaw Cruiser brevettato nel 1914 e il pionieristico Oil Tin Cloth, un tessuto cerato che ha rivoluzionato il concetto di protezione dagli elementi. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Filson, 128 anni di artigianato americano al Pitti Uomo 109 di Firenze.