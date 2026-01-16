Nella prima partita del weekend, Pisa e Atalanta si sono incontrate sul campo, terminando con un pareggio 1-1. Krstovic aveva portato in vantaggio i padroni di casa, ma Durosinmi ha pareggiato nei minuti finali. Ecco il resoconto di un match equilibrato, che ha visto entrambe le squadre lottare fino alla fine senza riuscire a conquistare l'intera posta in palio.

Pisa Atalanta 1-1, succede tutto nel finale: al vantaggio di Krstovic risponde Durosinmi. Un punto che serve a poco ad entrambe. Il match tra Pisa Atalanta si è rivelato una sfida vibrante, ricca di capovolgimenti di fronte e intensità agonistica. Sin dai primi minuti, il Pisa ha cercato di imporre il proprio ritmo, sfruttando la spinta del tifo casalingo. La prima vera emozione del confronto Pisa Atalanta arriva intorno al ventesimo minuto, quando i padroni di casa sfiorano il vantaggio. Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pisa Atalanta 1-1, non basta Krstovic alla squadra di Palladino. Il resoconto della prima sfida del weekend

