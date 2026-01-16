Pisa-Atalanta si decide nel finale | gol di Krstovic e dell' esordiente Durosinmi Gilardino riprende Palladino

La partita tra Pisa e Atalanta si è decisa negli ultimi minuti, con i gol di Krstovic e dell’esordiente Durosinmi. Gilardino ha risposto al cambio di allenatore di Palladino, portando i padroni di casa al pareggio poco dopo. Raspadori è entrato a partita in corso, contribuendo alla dinamica finale. Un incontro equilibrato che si è risolto nel finale, offrendo un risultato incerto fino alla fine.

L’Atalanta fallisce l’aggancio al Como. Soffre, segna con Krstovic al minuto 83, ma all’87’ subisce il gol di Durosinmi, al debutto in A. E il Pisa sale a 14 punti, a -3 dal Lecce. Fin dalle battute iniziali l’Atalanta cerca qualche varco per sbloccare il risultato. Zalewski cerca una conclusione con il destro, ma viene fermato dalla difesa toscana. Poi gioca solo il Pisa per tutto il primo tempo. Ripartenza dei toscani guidata da Tramoni che conduce palla e va centralmente da Touré, pallone a Marin, cross in area ancora per Touré, che viene anticipato. Ed è sempre Touré a spaventare l’Atalanta, ma rimedia Carnesecchi deviando in angolo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pisa-Atalanta si decide nel finale: gol di Krstovic e dell'esordiente Durosinmi, Gilardino riprende Palladino Leggi anche: Diretta gol Serie A: Pisa Atalanta 1-1, finisce qui! Durosinmi risponde a Krstovic Leggi anche: Serie A, Pisa-Atalanta 1-1: Durosinmi replica a Krstovic Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pisa - Atalanta in Diretta Streaming | IT; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Serie A: pari tra Como-Bologna e Udinese-Pisa, vittorie per Roma e Atalanta.; Tutte le notizie sul calcio in. Pisa-Atalanta 1-1, che spreco per Gilardino: ancora una prestazione lodevole, ma senza trovare il successo. In gol l'esordiente Durosinmi - 1 ma regala tante emozioni, soprattutto nel finale. eurosport.it

Serie A, Pisa-Atalanta si decide in 5 minuti: è 1-1 all’Arena - È stata una bella partita ma bloccata quella tra Pisa e Atalanta che hanno aperto la 21esima giornata di Serie A. milannews.it

Pagelle di Pisa-Atalanta 1-1: Krstovic in gol, poi spunta Durosinmi. Scuffet e Carnesecchi protagonisti - L’anticipo della 21a giornata di Serie A si conclude in parità nella sfida dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Atalanta. sport.virgilio.it

Serie A, Pisa-Atalanta 1-1. I toscani lasciano la coda della classifica Anticipo della 21^ giornata, dopo i recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a- - facebook.com facebook

Yunus Musah starting for Atalanta today away at Pisa. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.