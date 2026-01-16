Pisa-Atalanta si decide nel finale | gol di Krstovic e dell' esordiente Durosinmi Gilardino riprende Palladino

La partita tra Pisa e Atalanta si è decisa negli ultimi minuti, con i gol di Krstovic e dell’esordiente Durosinmi. Gilardino ha risposto al cambio di allenatore di Palladino, portando i padroni di casa al pareggio poco dopo. Raspadori è entrato a partita in corso, contribuendo alla dinamica finale. Un incontro equilibrato che si è risolto nel finale, offrendo un risultato incerto fino alla fine.

L’Atalanta fallisce l’aggancio al Como. Soffre, segna con Krstovic al minuto 83, ma all’87’ subisce il gol di Durosinmi, al debutto in A. E il Pisa sale a 14 punti, a -3 dal Lecce. Fin dalle battute iniziali l’Atalanta cerca qualche varco per sbloccare il risultato. Zalewski cerca una conclusione con il destro, ma viene fermato dalla difesa toscana. Poi gioca solo il Pisa per tutto il primo tempo. Ripartenza dei toscani guidata da Tramoni che conduce palla e va centralmente da Touré, pallone a Marin, cross in area ancora per Touré, che viene anticipato. Ed è sempre Touré a spaventare l’Atalanta, ma rimedia Carnesecchi deviando in angolo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

