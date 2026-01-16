Pinacoteca Crociani Il museo si riorganizza

La Pinacoteca Crociani di Montepulciano sta portando avanti un progetto di riorganizzazione degli spazi e delle collezioni, avviato nel 2024. Sotto la guida della direttrice Patrizia La Porta, il museo si prepara a presentare un nuovo assetto che migliora l’esposizione e la fruizione delle opere. La fase attuale rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico della pinacoteca.

Facevano parte del progetto presentato all'atto del suo insediamento, a ottobre 2024. Ora i lavori di riorganizzazione degli spazi e delle collezioni previsti da Patrizia La Porta, direttrice del Museo civico - Pinacoteca Crociani di Montepulciano, entrano nella terza fase. La struttura espositiva rimarrà così chiusa da sabato fino al 13 marzo, per consentire l'esecuzione di un nuovo 'pacchetto' di interventi. A caratterizzare questa nuova serie di lavori, il finanziamento di oltre 64mila euro erogato dal ministero della Cultura attraverso un bando che ha visto il progetto presentato dal museo poliziano classificarsi al quinto posto (primo dei toscani), su quasi seicento ammessi alla graduatoria.

Chiusura temporanea del Museo Civico Pinacoteca Crociani - Il Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano resterà chiuso al pubblico dal 17 gennaio al 13 marzo 2026 compresi, e Dal 17 gennaio al 13 marzo 2026 stop temporaneo alle visite p ... ilcittadinoonline.it

: Dal 17 gennaio al 13 marzo 2026 il Museo Civico Pinacoteca Crociani resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire il completamento del progetto di riorganizz facebook

