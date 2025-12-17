Un museo a San Vittore Pinacoteca e Artàmica portano l’arte in carcere

Fiorisce l'arte nel carcere di San Vittore grazie al progetto "Inclusione" con la partecipazione della Pinacoteca di Brera e l'associazione Artàmica APS che realizzerà il laboratorio pittorico 'La Bellezza Dentro' la Casa Circondariale di San Vittore. Iniziativa partita ieri e che prosegue oggi. Il Maestro Paolo De Cuarto conduce un laboratorio pratico di tecniche pittoriche rivolto a un gruppo di persone ristrette, offrendo loro l'opportunità di esprimersi attraverso il linguaggio artistico per dare spazio e voce alla loro creatività. "In una stanza che diventerà Atelier, accadrà qualcosa di raro – racconta Paolo De Cuarto - Mani che non hanno toccato un pennello da anni o mai l'hanno toccato, sceglieranno colori, disegneranno linee, immagineranno mondi.

