Pesce sistemato nel vano bagagli dell' auto e venduto per strada a Villa San Giovanni | denunciato

I carabinieri di Villa San Giovanni hanno denunciato un uomo che vendeva pesce nel parcheggio dell’auto, esponendolo al sole e senza adeguate misure di refrigerazione. L’operazione rientra in un controllo volto a garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, sottolineando l’importanza di rispettare le norme igienico-sanitarie nel commercio di prodotti ittici.

Vendeva pesce per strada, sotto il sole e senza alcuna forma di refrigerazione. È quanto accertato dai carabinieri della stazione di Villa San Giovanni, nel corso di un servizio di controllo del territorio mirato alla tutela della sicurezza alimentare e dei consumatori.Per un uomo del posto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Cremona: coltello a serramanico nel vano portaoggetti dell’auto, giovane denunciato Leggi anche: San Giovanni Galermo, oltre cento dosi di cocaina e munizioni nel vano ascensore di un condominio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pesce sistemato nel vano bagagli dell'auto e venduto per strada a Villa San Giovanni: denunciato; Pesce venduto per strada, sotto il sole e senza refrigerazione: scatta il sequestro a Villa San Giovanni · ilreggino.it; Villa San Giovanni, pesce venduto dal bagagliaio senza refrigerazione: scatta il deferimento. Pesce nel bagagliaio dell’auto venduto senza refrigerazione: "commerciante" denunciato a Villa - È quanto accertato dai Carabinieri della Stazione di Villa San Giovanni nel corso di un servizio di controllo del ... msn.com

Carabinieri e personale dell'Asp hanno accertato che era sistemato nel vano bagagli, priva di ghiaccio o di sistemi di conservazione, ed esposto direttamente ai raggi solari - facebook.com facebook

#CREAincontraGiappone #Pesce: Similitudini Italia e Giappone: processo di invecchiamento produttori, frammentazione aziendale e dualismo grandi e piccole aziende. Il sistema agro­alimentare italiano nel 2024 ha fatturato circa 700 miliardi di euro, 15% di x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.