Per la Libertas una gara da non sbagliare | trasferta a Scandicci con l' obiettivo di fare il pieno di punti

La Libertas affronta una trasferta a Scandicci per l'ultima partita del girone di andata. Sabato alle 18, la squadra sfiderà la Savino del Bene, attualmente ultima in classifica, con l’obiettivo di ottenere punti importanti. Una sfida da non perdere per consolidare la posizione e proseguire nel cammino stagionale con determinazione.

Sabato sera, alle 18, la Life365.eu chiude il suo girone di andata sull’insidioso campo della Savino del Bene Scandicci, attualmente fanalino di coda del campionato. La giovanissima formazione toscana, squadra satellite della formazione di serie A, formata prevalentemente da un interessante gruppo Under 18, finora ha parecchio faticato tra le senior, anche se nel posticipo della dodicesima giornata è riuscita a strappare un punto a Bologna, perdendo al tie break sul campo di Vtb, mentre prima di Natale le ragazze di coach Chirichella avevano battuto per 3-2 Ostiano tra le mura amiche. Insomma, per Folli e compagne sarà una sfida da non sottovalutare, perché le avversarie sono in grande fiducia e condizione, nonostante l’assenza del libero Mencarelli, infortunatasi al ginocchio a fine 2025. 🔗 Leggi su Today.it

