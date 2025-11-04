Obiettivo Juve | 10 punti in 5 gare Ecco perché con lo Sporting non si può sbagliare

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti deve cambiare marcia ai bianconeri: il calendario di Champions sorride, ma qualche insidia c'è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

obiettivo juve 10 punti in 5 gare ecco perch233 con lo sporting non si pu242 sbagliare

© Gazzetta.it - Obiettivo Juve: 10 punti in 5 gare. Ecco perché con lo Sporting non si può sbagliare

Scopri altri approfondimenti

obiettivo juve 10 puntiObiettivo Juve: 10 punti in 5 gare. Ecco perché con lo Sporting non si può sbagliare - Dopo aver ritrovato due successi consecutivi in Serie A, la Juve si presenta alla sfida contro lo Sporting Lisbona con la necessità di non poter più sbagliare in Champions League: ... Secondo msn.com

obiettivo juve 10 puntiTudor, niente più alibi per la Juve: cinque gare e un obiettivo chiaro, fare 15 punti - Il calendario sorride, almeno sulla carta, alla formazione bianconera che sarà chiamata a fare il pieno di punti nelle prossime 5 gare ... Si legge su it.blastingnews.com

obiettivo juve 10 puntiJuve, gli ottavi diretti un miraggio: le proiezioni e i calcoli per la qualificazione ai playoff - La squadra di Tudor giocherà 3 dei prossimi 5 incontri tra le mura dello Stadium. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Obiettivo Juve 10 Punti