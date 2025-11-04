Obiettivo Juve | 10 punti in 5 gare Ecco perché con lo Sporting non si può sbagliare
Spalletti deve cambiare marcia ai bianconeri: il calendario di Champions sorride, ma qualche insidia c'è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Obiettivo Juve: 10 punti in 5 gare. Ecco perché con lo Sporting non si può sbagliare - Dopo aver ritrovato due successi consecutivi in Serie A, la Juve si presenta alla sfida contro lo Sporting Lisbona con la necessità di non poter più sbagliare in Champions League: ... Secondo msn.com
Tudor, niente più alibi per la Juve: cinque gare e un obiettivo chiaro, fare 15 punti - Il calendario sorride, almeno sulla carta, alla formazione bianconera che sarà chiamata a fare il pieno di punti nelle prossime 5 gare ... Si legge su it.blastingnews.com
Juve, gli ottavi diretti un miraggio: le proiezioni e i calcoli per la qualificazione ai playoff - La squadra di Tudor giocherà 3 dei prossimi 5 incontri tra le mura dello Stadium. Secondo msn.com