Non stop | tutto quello che c’è da sapere sul film

Tpi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non Stop: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non Stop, film del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonista Liam Neeson, coppia che ha già lavorato insieme per il film Unknown – Senza identità (2011). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’agente federale William “Bill” Marks si trova su un jet in volo da New York a Londra seduto accanto a Jen Summers. Dopo il decollo, improvvisamente, un individuo anonimo comincia a mandargli messaggi intimidatori, dicendogli che se non verserà 150 milioni di dollari su un conto, ogni 20 minuti morirà un passeggero. 🔗 Leggi su Tpi.it

