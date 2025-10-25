Non stop | tutto quello che c’è da sapere sul film
Non Stop: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non Stop, film del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonista Liam Neeson, coppia che ha già lavorato insieme per il film Unknown – Senza identità (2011). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’agente federale William “Bill” Marks si trova su un jet in volo da New York a Londra seduto accanto a Jen Summers. Dopo il decollo, improvvisamente, un individuo anonimo comincia a mandargli messaggi intimidatori, dicendogli che se non verserà 150 milioni di dollari su un conto, ogni 20 minuti morirà un passeggero. 🔗 Leggi su Tpi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Malattia e controlli: parola al giudice! Stop ai datori di lavoro che chiedono verifiche preventive sullo stato di salute dei dipendenti. Una sentenza che riafferma un principio chiaro: la privacy e la dignità vengono prima di tutto ? #DirittiLavoratori #Malatti - facebook.com Vai su Facebook