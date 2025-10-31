Medico di base rifiuta un certificato e viene aggredito nel suo studio

Un medico di base è stato aggredito da un suo paziente nel suo studio ad Aversa. Il motivo? Il professionista avrebbe rifiutato di ripetere un certificato redatto da un altro medico.L’episodio si sarebbe verificato lo scorso 28 ottobre nello studio del dottor Pasquale Persico. Un paziente, T.L. 🔗 Leggi su Casertanews.it