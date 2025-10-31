Medico di base rifiuta un certificato e viene aggredito nel suo studio

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un medico di base è stato aggredito da un suo paziente nel suo studio ad Aversa. Il motivo? Il professionista avrebbe rifiutato di ripetere un certificato redatto da un altro medico.L’episodio si sarebbe verificato lo scorso 28 ottobre nello studio del dottor Pasquale Persico. Un paziente, T.L. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

medico base rifiuta certificatoAttività fisica nonostante il certificato medico, licenziamento confermato - Con una sentenza la Cassazione conferma il licenziamento di un dipendente svolgeva attività sportiva incompatibile con le sue condizioni ... Scrive quifinanza.it

medico base rifiuta certificatoDottoressa minacciata da un paziente 59enne per un errore sul certificato (redatto da un altro medico): «La prossima volta sono a casa tua, guardati attorno» - Aggressione verbale e minacce a una dottoressa di medicina generale con studio a Fiume Veneto, in via Sacconi. Come scrive ilgazzettino.it

medico base rifiuta certificatoAbusi su un paziente che si era rivolto a lui per il certificato sportivo, condannato medico di base - Gli abusi denunciati da un 22enne sono avvenuti al centro medico dell'Asl di Corsico (Milano) nell'estate del 2024 ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Medico Base Rifiuta Certificato