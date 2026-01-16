Operaio vola per tre metri e sbatte la testa | lavorava in un cantiere a Cattinara

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri nel cantiere di Cattinara, dove un operaio è caduto da un'altezza di circa tre metri, riportando una ferita alla testa. L’incidente è avvenuto sotto la rampa del pronto soccorso e ha richiesto l’intervento dei servizi sanitari. La sicurezza sul lavoro resta una priorità, e si stanno valutando le cause dell’accaduto.

Un operaio cade da tre metri e batte la testa, un infortunio sul lavoro avvenuto ieri, giovedì 14 gennaio, in un cantiere proprio sotto la rampa del pronto soccorso di Cattinara. Stando a quanto appreso l’uomo, un cinquantenne di origine straniera, è caduto precipitando da un’altezza di tre metri. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Precipita per tre metri nel cantiere dell'ex Fiera, grave un operaio Leggi anche: Crolla l’impalcatura in un cantiere di Pavia: grave un operaio precipitato da tre metri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Operaio cade dal solaio nel cantiere dell’ospedale; Operaio precipita da un tetto, volo di 4 metri: interviene l’elisoccorso; Cade da 3 metri di altezza. Operaio ricoverato in codice rosso; Incidenti sul lavoro, nel 2025 tre morti nel Comasco: emergenza senza fine. Le indagini sono ancora in corso. Operaio vola per tre metri e sbatte la testa: lavorava in un cantiere a Cattinara - L'infortunio sul lavoro proprio sotto alla rampa d'accesso al pronto soccorso: l'uomo è caduto in una buca e ha perso i sensi. triesteprima.it

Incidente in un cantiere, operaio cade da tre metri - Trasferito al pronto soccorso in ’giallo’, avrebbe riportato lievi ferite Empoli, 10 dicembre 2025 – Erano le 9. lanazione.it

Crolla l’impalcatura in un cantiere di Pavia: grave un operaio precipitato da tre metri - L'uomo, di 57 anni, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo, non in pericolo di vita. msn.com

OPERAIO PRECIPITA NEL CANTIERE DELL’OSPEDALE: È IN CODICE ROSSO Un volo di quattro metri che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. È il bilancio dell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel cantiere dell’ospedale di - facebook.com facebook

Tragedia all'ex Ilva: operaio muore dopo un volo di cinque metri x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.