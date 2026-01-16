Ok dalla Giunta via alla progettazione per recuperare un edificio comunale in via delle Sedie Volanti

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero dell'edificio di via delle Sedie Volanti. L’intervento prevede la rifunzionalizzazione dell’immobile, destinato a ospitare servizi di valenza sociale, contribuendo al miglioramento delle strutture e delle risorse a disposizione della comunità locale.

La Giunta ha approvato in linea amministrativa il Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) relativo all’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile comunale di via delle Sedie Volanti, destinato all’erogazione di servizi di valenza sociale. "Con questo atto compiamo un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Triangolone, approvato dalla Giunta comunale il rinnovo delle concessioni presenti sull’area

Leggi anche: Sentiero Verde Azzurro. Una maxi progettazione per recuperare il percorso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ciclabile, 1,9 milioni per la Chievo- via Legnago: la giunta da il via libera; Frosinone, Sicurezza del territorio: via ai progetti contro il rischio idrogeologico; Servizi sociali a Crotone, l’edificio ex Kursaal diventerà un polo per le fasce deboli; Domodossola e Verbania K.O., il nuovo ospedale del Vco sarà a Piedimulera.

Roma: Patanè, da Giunta ok a progettazione prolungamento metro B fino a Guidonia - (FERPRESS) – Roma, 7 GEN – L’ultima seduta della Giunta di Roma Capitale del 2025, oltre alla proroga delle agevolazioni per l’abbonamento Atac- ferpress.it