Ok dalla Giunta via alla progettazione per recuperare un edificio comunale in via delle Sedie Volanti
La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero dell'edificio di via delle Sedie Volanti. L’intervento prevede la rifunzionalizzazione dell’immobile, destinato a ospitare servizi di valenza sociale, contribuendo al miglioramento delle strutture e delle risorse a disposizione della comunità locale.
La Giunta ha approvato in linea amministrativa il Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) relativo all’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile comunale di via delle Sedie Volanti, destinato all’erogazione di servizi di valenza sociale. "Con questo atto compiamo un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Triangolone, approvato dalla Giunta comunale il rinnovo delle concessioni presenti sull’area
Leggi anche: Sentiero Verde Azzurro. Una maxi progettazione per recuperare il percorso
Ciclabile, 1,9 milioni per la Chievo- via Legnago: la giunta da il via libera; Frosinone, Sicurezza del territorio: via ai progetti contro il rischio idrogeologico; Servizi sociali a Crotone, l’edificio ex Kursaal diventerà un polo per le fasce deboli; Domodossola e Verbania K.O., il nuovo ospedale del Vco sarà a Piedimulera.
Roma: Patanè, da Giunta ok a progettazione prolungamento metro B fino a Guidonia - (FERPRESS) – Roma, 7 GEN – L’ultima seduta della Giunta di Roma Capitale del 2025, oltre alla proroga delle agevolazioni per l’abbonamento Atac- ferpress.it
Grutt'e Janas (ci siamo). Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 27/12/2024 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo avente ad oggetto: "Interventi per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo arch - facebook.com facebook
Via libera dalla giunta, si parte con la progettazione per l’area di via Roma. «Vogliamo un luogo di socialità». Spesa prevista di un milione x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.