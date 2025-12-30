Triangolone approvato dalla Giunta comunale il rinnovo delle concessioni presenti sull’area

La Giunta comunale ha approvato il rinnovo delle concessioni d’uso per l’area Marina Centro, tra Viale Cristoforo Colombo, Lungomare Tintori e Largo Boscovich, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 ottobre 2027. Questa decisione riguarda gli attuali utilizzatori del compendio e garantisce la continuità delle attività autorizzate in queste zone del centro cittadino.

La Giunta comunale ha disposto il rinnovo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 ottobre 2027, delle concessioni d’uso a favore degli attuali utilizzatori del compendio “aree Marina centro”, cioè le aree comprese tra Viale Cristoforo Colombo, Lungomare Tintori, Largo Boscovich. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Servizi educativi: approvato dalla giunta l’abbattimento delle tariffe mensa per infanzia e primarie Leggi anche: Balneari, firmato accordo per il rinnovo delle concessioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Approvato in Consiglio Comunale a Cerignola il regolamento di denominazione comunale. Rimini. Approvato il rinnovo delle concessioni del Triangolone - La Giunta comunale ha disposto il rinnovo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 ottobre 2027, delle concessioni d’uso a favore degli ... corriereromagna.it

Giunta regionale: i principali provvedimenti adottati nella seduta del 29 dicembre - La Giunta regionale, nell’odierna seduta, ha approvato i seguenti provvedimenti: ... regione.abruzzo.it

Mads Mikkelsen afferma che non esisteva una sceneggiatura definitiva per 'Rogue One”: “Per essere un film di Star Wars, la sceneggiatura era sorprendentemente incompleta. Continuava a cambiare... Non credo che abbiano mai approvato una bozza." - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.