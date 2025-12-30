Triangolone approvato dalla Giunta comunale il rinnovo delle concessioni presenti sull’area

La Giunta comunale ha approvato il rinnovo delle concessioni d’uso per l’area Marina Centro, tra Viale Cristoforo Colombo, Lungomare Tintori e Largo Boscovich, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 ottobre 2027. Questa decisione riguarda gli attuali utilizzatori del compendio e garantisce la continuità delle attività autorizzate in queste zone del centro cittadino.

