Nuovo portale Suape Il Comune si aggiorna

Il Comune di Città di Castello introduce il nuovo portale Suape, previsto per il 2026, nel quadro della digitalizzazione delle procedure relative all’edilizia e alle attività produttive. Il servizio sistemi informativi sta lavorando per rendere più efficienti e accessibili i processi, offrendo a professionisti e imprese strumenti digitali aggiornati e semplificati. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione delle pratiche e a favorire una comunicazione più efficace tra cittadini, imprese e amministrazione.

CITTÀ DI CASTELLO - Il servizio sistemi informativi del Comune è al lavoro per la digitalizzazione delle procedure del settore edilizia e attività produttive, con l’attivazione nel 2026 del nuovo portale Suape, pensato per offrire a professionisti e imprese strumenti più snelli e accessibili. Grande rilievo assumerà anche la gestione dei dati territoriali attraverso l’Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane che vedrà l’aggiornamento dei dati georeferenziati per ottimizzare la pianificazione urbana e la sicurezza. Sarà attivato inoltre il nuovo portale per la richiesta e la gestione dei permessi Ztl da parte deicittadiniTra i progetti più futuristici spicca la creazione del Digital Twin nell’ambito di Agenda Urbana: un gemello digitale della città capace di analizzare traffico, consumi energetici e demografia in tempo reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo portale Suape. Il Comune si aggiorna Leggi anche: Google aggiorna l’app di Find Hub e migliora il portale dedicato alle sue funzioni Leggi anche: Colle: operazione turismo . Progetto del nuovo portale approvato dal Comune Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nuovo portale Suape. Il Comune si aggiorna; Il bilancio del servizio Sistemi Informativi e Telematici del Comune di Città di Castello; Agenda Urbana: Città di Castello il Digital Twin rivoluziona i dati. Nuovo portale Suape. Il Comune si aggiorna - Il servizio sistemi informativi del Comune è al lavoro per la digitalizzazione delle procedure del settore edilizia e attività produttive, con l’attivazione nel 2026 del nuovo ... lanazione.it

Comune Acerra si dota di nuovo portale web - Il Comune di Acerra si dota di un nuovo portale web, realizzato con i fondi del Pnrr, che sostituisce quello realizzato nel 2007. ansa.it

Suap, Comune e Camera Commercio Genova semplificano burocrazia - È un forte passo avanti nella semplificazione burocratica quello avviato da Comune di Genova e Camera di Commercio e Infocamere, che ha interessato 279 procedimenti del Suap (Sportello Unico Attività ... ansa.it

Prestazioni lavoro occasionale: online il nuovo portale dedicato ai prestatori e agli intermediari del Libretto famiglia rb.gy/0fi30g Inps Comunica x.com

Nuovo servizio AMIU Puglia: ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti Richiedere il ritiro di mobili, elettrodomestici e altri rifiuti ingombranti oggi è ancora più facile! AMIU Puglia ha lanciato un nuovo portale online, più semplice, intuitivo e veloce, per prenotar facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.