Colle | operazione turismo Progetto del nuovo portale approvato dal Comune
Approvato ufficialmente dal Comune, il progetto per la realizzazione del nuovo portale turistico istituzionale di Colle. Non si tratta del solito sito, ma di un passo decisivo verso una comunicazione più moderna, accessibile e strategica, pensata per valorizzare in modo integrato la ricchezza culturale ed artistica della città. Nell’ambito della progettazione, è stata individuato nella ditta Frame Francesco & C S.N.C. il soggetto incaricato di sviluppare il portale. Al fine di garantire un efficace coordinamento con le piattaforme già attive a livello sovracomunale, il nuovo sito sarà compatibile con le piattaforme regionali, in particolare con la piattaforma MakeIAT e con il sito "ValdelsaValdicecina", permettendo un dialogo immediato e fluido tra sistemi diversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
