Nuovi notebook Lg | leggeri e robusti

A CES 2026, LG presenta la nuova lineup di notebook Gram, caratterizzata da un design leggero e resistente. Questa serie si distingue per l’uso innovativo di Aerominum, un materiale ultraleggero, e per l’integrazione di funzionalità AI avanzate, offrendo prestazioni elevate in un formato compatto e durevole, ideale per utenti professionali e in movimento.

Al CES 2026 di Las Vegas, LG ha presentato la lineup 2026 dei laptop della serie gram che quest'anno evolve grazie all'introduzione di uno speciale materiale ultraleggero, l'Aerominum, e all'introduzione di funzionalità AI avanzate.L'Aerominum è una lega speciale sviluppata da LG estremamente.

LG annuncia nuovi notebook gram con AI ibrida - LG ha annunciato quattro nuovi notebook della serie gram con processori Intel e AI ibrida (modello proprietario on- punto-informatico.it

LG presenta la gamma 2026 di laptop LG gram con Aerominum - LG presenta al CES 2026 i nuovi laptop LG gram con Aerominum, AI avanzata, modelli RTX e design ultra- techprincess.it

