LG Electronics (LG) e Ubisoft porteranno Just Dance Now, uno dei più celebri videogiochi di musica e danza, sugli Smart TV LG. Questa collaborazione consentirà di divertirsi e di ballare all’appassionantissimo gioco senza bisogno di console esterne né di controller aggiuntivi e di accedere al vasto catalogo di coreografie offerte dal videogioco per oltre 500 successi musicali selezionati dalla classifica di Billboard. Il trailer ufficiale verrà presentato alla Paris Games Week 2025. A partire da dicembre 2025, Just Dance Now verrà incluso nell’LG Gaming Portal, disponibile su tutti gli Smart TV LG con sistema operativo webOS22 e successivi, in diversi mercati europei tra cui l’Italia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - LG e Ubisoft annunciano l’arrivo di Just Dance Now sulle Smart TV LG