Ecco una panoramica aggiornata sulla Dacia Spring 2027, la nuova generazione del modello elettrico. In questa introduzione, si riassumono le principali novità, le specifiche attese e il contesto di mercato a inizio 2026, offrendo un quadro chiaro e preciso per conoscere le caratteristiche e le evoluzioni di questa vettura.

Ecco tutto quello che si sa ad oggi (inizio 2026) sulla Dacia Spring 2027 nuova generazione Spring — con aggiornamenti, specifiche, novità attese e contesto di mercato. Alcune informazioni sono ufficiali DaciaRenault, altre sono anticipazioni di stampa e fonti del settore. 1. Modello attuale e aggiornato (2026) — base per il 2027. Prima di parlare della Spring 2027, il modello Spring è stato aggiornato nel 20252026 con: Nuovi motori e batteria LFP. Motorizzazioni: sostituite le versioni da ~45 CV e ~65 CV con due nuove varianti: ~70 CV (52 kW) — versione di accesso. ~100 CV (75 kW) — versione top Extreme. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Spring 2027: quanto sappiamo sul nuovo modello

